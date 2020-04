Coronavirus: riprende attività emporio solidale Quotidiamo

(ANSA) - AOSTA, 21 APR - Dopo lo stop forzato causato dall'emergenza coronavirus, l'emporio solidale "Quotidiamo" riprende parzialmente la sua attività. Da questa settimana riparte la raccolta dei prodotti freschi (in particolare frutta e verdura) in alcuni dei principali supermercati della regione convenzionati con il servizio. Quanto raccolto verrà consegnato al Banco Alimentare della Valle d'Aosta, che potrà così ampliare l'offerta dei pacchi consegnati sul territorio. Rimane invece chiuso il punto di distribuzione di via Avondo, destinato alla fornitura di generi di prima necessità ai nuclei familiari segnalati dal servizio sociale.

L'Emporio Solidale è un progetto di comunità e di solidarietà diffusa finanziato dall'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e gestito da una partnership composta dalla cooperativa La Sorgente, Banco Alimentare, CSV-Centro Servizi per il Volontariato, Fondazione Opere Caritas e Lega Italiana contro il Dolore - Valle d'Aosta. Il servizio fornisce gratuitamente cibi freschi e secchi per le persone vulnerabili. L'obiettivo è duplice: contrastare lo spreco alimentare attraverso il recupero di beni alimentari che diversamente andrebbero sprecati e sostenere i nuclei familiari più bisognosi in un diritto fondamentale come il diritto al cibo. (ANSA).