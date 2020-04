Coronavirus: Pays d'Aoste, sgravi Imu seconde case

(ANSA) - AOSTA, 21 APR - Indennizzi alle aziende per i mancati introiti, sgravio fiscale del 25 per cento dell'Imu sulle seconde case se locate: sono le proposte del movimento Pays d'Aoste Souverain che critica i provvedimenti assunti dal Consiglio Valle contro la crisi generata dall'emergenza coronavirus. "Il primo provvedimento del Consiglio regionale per tamponare i problemi di imprese e lavoratori - scrivono in una nota - non risolve praticamente nulla. Occorre maggior determinazione, incisività e capitali". Secondo il portavoce Christian Sarteur "bisogna venire incontro alle imprese con indennizzi che consentano loro di guardare al futuro e assumere". (ANSA).