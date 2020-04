Coronavirus: controlli Cc dopo via libera a cura orti

Dopo il via libera alla coltivazione dei terreni per uso agricolo e alle attività dirette alla produzione per autoconsumo, i carabinieri del Gruppo Aosta hanno messo in atto stamane uno specifico servizio di controllo del territorio in alta e media Valle d'Aosta. Le pattuglie verificano gli spostamenti lungo la viabilità primaria e secondaria.

L'ordinanza del presidente della Regione, Renzo Testolin, è del 19 aprile e recepisce il Dpcm del giorno 10. Rispetto ai giorni scorsi il numero di veicoli in circolazione in Valle d'Aosta, secondo l'Arma, risulta aumentato. I carabinieri vaglieranno quindi la veridicità delle autocertificazioni fornite oggi, molte delle quali fanno riferimento a spostamenti giustificati dalla cura degli orti.