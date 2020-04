Gerard, test rapidi a turisti e dipendenti alberghi. Ora si pensi a data riapertura/INTERVISTA

Test rapidi a turisti e dipendenti degli alberghi per riaprire in sicurezza le strutture: questa è una delle proposte degli albergatori valdostani, in vista della stagione estiva. "Dobbiamo cercare di rendere molto rapido un eventuale tampone per i turisti e per i nostri dipendenti - spiega Filippo Gerard, presidente dell'associazione degli albergatori valdostani (Adava) - se vogliamo caricare la Valle d'Aosta di presenze turistiche, dobbiamo essere in grado di dare in tempi veloci un riscontro, per evitare alberghi in quarantena". Secondo Gerard, inoltre, "va implementato il servizio sanitario ai turisti" e serve un "protocollo sanitario integrativo rispetto a quello nazionale che tenga conto delle particolarità della situazione di montagna per la tutela della salute degli albergatori, dei lavoratori e degli ospiti".

"Se non c'è sicurezza per i nostri ospiti, per i nostri collaboratori e per noi stessi siamo i primi ad avere dei dubbi sulla riapertura", chiarisce Gerard. "Abbiamo bisogno di capire verso quale data si può aprire per coordinarci con gli uffici regionali per fare un'attività di promozione, - aggiunge Gerard - anche se siamo tutti pienamente consapevoli del momento che stiamo vivendo e anche degli errori che sono stati fatti in passato, anche dal sottoscritto, perché nel momento in cui noi abbiamo invitato i turisti a venire in Valle d'Aosta era il momento in cui nessuno aveva preso coscienza, se non alcuni medici, poi il problema è diventato quello che è sotto gli occhi di tutti". Quella estiva "sarà una stagione molto sotto tono,- anticipa Gerard - ma dobbiamo presentarci al meglio per non perdere proprio del tutto la clientela; le richieste sono al momento bassissime per giugno, il mercato estero a giugno e luglio è crollato".

Tra le misure che l'Adava proporrà giovedì prossimo al Consiglio delle politiche del lavoro, in vista della stagione estiva vi è un contributo regionale per abbattere il costo per l'assunzione dei circa 5 mila dipendenti stagionali del settore turistico valdostano. "La nostra idea - anticipa il presidente Filippo Gerard - è una proposta di legge che dia una contribuzione al datore di lavoro sui dipendenti stagionali assunti, sulla falsariga della Liguria che in questo momento si sta dimostrando una regione molto simile a noi per le problematiche degli stagionali". "Se tu assumi, per un periodo minimo definito, un dipendente stagionale - spiega - hai un contributo: questo sarebbe importante per cercare da un lato di incoraggiare le attività alberghiere e della ristorazione ad assumere personale per l'estate; se non c'è un aiuto temo che per molti possa essere difficile riaprire". Questo intervento consentirebbe inoltre "di non disperdere le professionalità acquisite". Gli albergatori sollecitano inoltre la possibilità di "riaprire quanto prima tutti i cantieri all'interno delle strutture", nella prospettiva di una riapertura nei prossimi mesi.