Finaosta: tensione Chambre-Regione su nomina cda

Tensione tra la Giunta regionale e la Camera di commercio valdostana per la nuova composizione del cda di Finaosta. Lo 'strappo' deriva dalla nomina da parte della Regione di Roberto Sapia, vice presidente della Chambre, al posto del presidente Nicola Rosset su cui l'organismo camerale aveva espresso una designazione preferenziale all'interno di una terna, per un logica di continuità.

La decisione dell'esecutivo regionale avrebbe violato, secondo la Chambre, la "dignità" dell'ente autonomo che rappresenta il sistema delle imprese e dei consumatori. "Da parte della Chambre non vi è alcun rilievo sulla figura di Sapia, le cui capacità non sono in discussione e che saprà rappresentarci al meglio, - si limita a commentare Nicola Rosset - il problema è che gli enti dovevano parlarsi prima e si sarebbe trovato un accordo, andava riconosciuto al comparto economico la possibilità di indicare il proprio rappresentante d'intesa con la Regione, cosa che non è avvenuta".

ll nuovo consiglio di amministrazione di Finaosta è presieduto da Ivano Comé. Del cda fanno parte, oltre a Sapia, Erika Galassi, Alex Micheletto e Stefania Riccardi.