Coronavirus: primario Covid, casi positivi in altri reparti

"Abbiamo rilevato dalla fine di marzo ad oggi circa 15 pazienti positivi al coronavirus che erano ricoverati nei reparti no Covid dell'ospedale Parini di Aosta. Sono stati subito trasferiti nei reparti Covid. Non è possibile determinare dove e come è avvenuto il contagio, potrebbe essere avvenuto prima del ricovero". Lo ha precisato Alberto Catania, responsabile dei reparti Covid dell'ospedale Parini di Aosta, in merito alla notizia di pazienti che si erano infettati all'interno della principale struttura sanitaria valdostana.