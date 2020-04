Coronavirus: Ordine infermieri dona 5 mila mascherine a Usl

(ANSA) - AOSTA, 20 APR - L'Ordine delle professioni infermieristiche della Valle d'Aosta ha donato all'Usl 5 mila mascherine del tipo Ffp2. Saranno destinate al personale sanitario nelle strutture che ne hanno maggiore necessità.

L'iniziativa rientra in un piano della Federazione nazionale infermieri con il ministero della Salute, in collaborazione con il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, che coinvolge tutti gli Ordini degli Infermieri d'Italia. (ANSA).