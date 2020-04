Coronavirus: infermiere reparto Covid Aosta,paura c'è sempre

"Il timore c'è sempre. Questa paura ci vuole perché non ci fa mai abbassare la guardia. Quando anche le cose sembrano andare meglio, ci sono meno respiratori automatici, meno persone che magari fanno uso di qualcosa che può aumentare il contagio", non bisogna "mai abbassare la guardia. Il timore c'è sempre, e questa è una cosa positiva".

Cristiano Silvestri, infermiere cinquantenne originario di Napoli, lavora in Valle d'Aosta da 20 anni. Insieme ad altri colleghi, ha vissuto dall'inizio la gestione dell'emergenza Covid-19 all'ospedale Parini.

"All'inizio eravamo in piena emergenza, abbiamo dovuto organizzare tutto nel giro di mezza giornata. Alle 6 del mattino eravamo in reparto, nella chirurgia, e alle 3 del pomeriggio avevamo cambiato reparto e arrivavano già i primi pazienti positivi. L'organizzazione dei primi giorni è stata, nonostante tutto, buona. Certo ci sono stati momenti di tensione per dispositivi che tardavano ad arrivare" ma che "assolutamente non sono mancati. E ognuno ha fatto il proprio dovere, chi in prima linea, chi nelle retrovie per fornirci adeguate protezioni. Ci sono stati momenti di tensione ma il tutto nella norma, penso come è successo dappertutto" ma "senza aver messo mai in pericolo il paziente o l'operatore nel gestire questa emergenza".

A livello emotivo sono subentrati nuovi fattori.

"Spesso ci assale molto anche un senso di inadeguatezza dato da tempistiche assurde nei momenti di emergenza. E un rapporto impari tra numero di morti e tempo per elaborarlo. E' uno stato emotivo difficilmente immaginabile. A tutto questo noi non siamo immuni. Subiamo l'insorgenza di un trauma ed è una condizione che subisce chi deve vedere e vivere l'invivibile. Penso che come noi stiano tutti gli operatori del 118 e chi vive in questa prima linea". Ma "non siamo eroi, siamo essere umani, con i nostri pregi, difetti, paure, dolori. Con le nostre stanchezze, in questo periodo magari anche con qualche lacrima. Siamo solo persone che vogliono fare il proprio lavoro con professionalità, dedizione e con qualche sforzo in più".

Rispetto alle prime fasi dell'emergenza "per noi operatori non è cambiato moltissimo, magari un po' i percorsi di entrata e uscita. Entrata 'pulita', uscita per lo 'sporco'. Lo stesso per i pazienti, per le entrate, per le uscite. Però tutto sommato per l'assistenza, per la cura non è assolutamente cambiato nulla, abbiamo sempre seguito le linee guida e siamo sempre andati bene, abbiamo avuto un'organizzazione interna buona".

In queste settimane Cristiano Silvestri ha assistito diversi pazienti. "Alcune persone - ricorda - purtroppo crollano anche dal punto di vista psicologico". C'è "chi magari ha delle patologie in più e vede aggravarsi il suo quadro clinico di giorno in giorno, o addirittura di ora in ora" e "percepisci la paura nei suoi occhi. E lì è difficile affrontare l'aspetto psicologico. Abbiamo letto lo sguardo di terrore in alcune persone e abbiamo esultato con loro quando ce l'hanno fatta, ci sono anche questi esempi e addirittura tanti di loro sono già a casa" dopo essersela "vista brutta. Alcuni non ce l'hanno fatta e sono stati coscienti fino alla fine, rendendosi conto di una situazione da cui difficilmente sarebbero usciti fuori. Noi ci dobbiamo provare fino alla fine, con tutte le nostre forze, e per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi ce l'abbiamo fatta".