Coronavirus: aumentano guariti in Valle d'Aosta, 126 i morti

In Valle d'Aosta aumentano ancora i guariti dal coronavirus Covid-19: da 264 sono diventati 273. E' quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi. I morti sono 126 (ieri erano 124), tra cui 65 uomini e 61 donne di età compresa tra 45 e 100 anni (età media 82 anni). I contagiati sono 1.088 (689 quelli attuali). I pazienti ricoverati in ospedale sono 110 (otto in Rianimazione, ieri erano 10) mentre gli altri 579 contagiati sono in isolamento domiciliare.