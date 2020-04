Coronavirus: 83 artisti aderiscono progetto Arte per la vita

Sono 83 gli artisti che hanno aderito al progetto 'Arte per la vita' attraverso la donazione di una o più opere (per complessive 92 opere) e una donazione in denaro. Da poco è stata aperta la vendita. Si tratta di opere fotografiche, pittoriche, disegni, sculture, ceramiche e tecniche miste. L'incasso del progetto sarà devoluto all'Usl della Valle d'Aosta a fronte dell'emergenza Covid-19.

Le opere e i profili degli artisti sono visitabili sul sito web www.arteperlavita.com. I valori di acquisto - i prezzi vanno dai 90 ai 10 mila euro - sono indicativi: potrà essere fatto un versamento uguale o superiore così come una proposta inferiore che verrà valutata dall'organizzazione insieme all'artista interessato. Tra gli aderenti ci sono anche fotografi molto noti come Steve Mc Curry, Oliviero Toscani, Alex Majoli e Paolo Pellegrin.