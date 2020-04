Coronavirus:primario,15 pazienti infettati in ospedale Aosta

(ANSA) - AOSTA, 19 APR - Sono una quindicina i pazienti dell'ospedale Parini di Aosta che hanno contratto il coronavirus durante la degenza e sono stati trasferiti in reparti Covid. Il dato, relativo alle ultime due settimane, è stato fornito dall'infettivologo Alberto Catania, responsabile dei reparti Covid dell'ospedale valdostano. "La scorsa settimana abbiamo avuto 3-4 casi - spiega Catania - e il fenomeno è in aumento nonostante quasi tutto il personale del Parini sia protetto".

"Complessivamente - aggiunge - il contagio è in calo, si riducono i ricoveri e i casi gravi anche grazie all'uso di nuovi medicinali già a casa per impedire l'aggravamento".(ANSA).