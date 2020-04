Coronavirus: Testolin, imparare a convivere con difficoltà

"Dobbiamo imparare a convivere con una situazione di difficoltà. Ma ci sono anche dei segnali positivi. Oggi abbiamo esaminato delle iniziative che potranno fare in modo che la ripresa avvenga nel modo opportuno". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, intervenendo nel dibattito in Consiglio Valle sulle nuove misure a favore delle famiglie e delle imprese per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

"Dal punto di vista sanitario - ha aggiunto - la criticità non è finita. Noi dobbiamo cercare di dare risposte puntuali e certezze, creando i presupposti per la ripresa che sarà lunga, articolata, disomogenea, ma sempre garantendo la sicurezza sanitaria. La Valle d'Aosta deve fare proprio della sicurezza uno dei suoi punti di forza, come è stato in passato". "Per il rilancio - ha concluso Testolin - non sono previsti interventi assistenziali ma si cerca di creare i presupposti per far ripartire l'economia. Il turismo, per esempio, andrà ripensato e ricostruito".