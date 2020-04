Coronavirus: crescono ancora guariti e calano casi gravi Vda

Ancora un altro morto in Valle d'Aosta per il coronavirus Covid-19. Il conto totale sale a 122. E' quanto riportato nel bollettino dell'Unità di crisi in cui si evidenzia anche un'ulteriore crescita dei guariti, che da 204 sono saliti a 228. Le vittime sono 65 uomini e 57 donne tra i 45 e i 100 anni (età media 82 anni). I casi positivi sono 993 (643 quelli attuali), tra cui 117 ricoverati in ospedale (nove in Rianimazione) mentre gli altri 526 contagiati sono in isolamento domiciliare. Infine sono 3.276 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.