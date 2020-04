Coronavirus: associazioni categoria Vda, bene nuove misure

(ANSA) - AOSTA, 16 APR - Via libera ai nuovi provvedimenti anticrisi - domani all'esame del Cosniglio valle - da parte del mondo imprenditoriale. "Le associazioni datoriali - si legge in una nota - apprezzano che qualcosa si stia muovendo nella giusta direzione, è chiaro però che questa misura non sarà sufficiente, è fondamentale che questo sia solo il primo passo di un lungo cammino che accompagni le imprese fuori da questa grave crisi".

"La seconda fase - prosegue la nota - deve necessariamente avvenire in maniera rapida: bisogna liberare i 120 milioni dell'assestamento di bilancio come è stato anticipato in questi giorni, ma ciò deve avvenire entro e non oltre il mese di maggio altrimenti i problemi delle aziende, in maniera trasversale a tutti i settori, saranno inevitabilmente molto seri".

Le associazioni di categoria ribadiscono che "tutti gli imprenditori, a diversi livelli, stanno facendo degli enormi sforzi anche nell'ottica di tutelare i propri dipendenti che, a loro volta, stanno attraversando un momento di grande difficoltà: in un'ottica di insieme è quindi essenziale che le istituzioni siano, come stanno facendo, in prima linea per il sostegno alle imprese". (ANSA).