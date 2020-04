Coronavirus: VdaLibra, gestione micro vada in capo a Usl

(ANSA) - AOSTA, 15 APR - "La gestione delle microcomunità deve essere tutta in capo all'Usl, non possiamo più permetterci ciò che è accaduto in questa emergenza. Le direttive, i controlli, gli acquisti, le assunzioni, la formazione del personale le azioni rispetto alle emergenze, tutto deve fare capo ad un'unica direzione". Lo scrive in una nota Mauro Caniggia Nicoletti, presidente di Vdalibra, aggiungendo: "Se qualche sindaco non è d'accordo se ne faccia una ragione, se qualche assessore preferisce il privato nella gestione delle micro se ne faccia una ragione, le altre regioni ci hanno insegnato che la sanità deve essere pubblica e che la direzione deve essere univoca altrimenti i nostri anziani diventeranno una specie in via di estinzione con buona pace della politica feudale a cui qualcuno ancora crede".

"La politica di un tempo - prosegue - fatta dello spezzettamento delle competenze sulla gestione anziani tra tanti enti (regione, comuni, unitè, usl, ospedale, territorio, eccetera) per 125.000 abitanti in modo da massimizzare il consenso elettorale in tanti piccoli o piccolissimi feudi ha creato, quando si è affrontato l'emergenza coronavirus, la sconfitta che abbiamo sotto gli occhi. Cosa possiamo fare? Magari ascoltare le cassandre che hanno detto per anni che questo sistema era deleterio e che stava facendo collassare la nostra piccola autonomia? Magari ragionare sul fatto che dare la responsabilità di un reparto ospedaliero o la gestione di una micro ad una unitè solo per ritorno elettorale crea morti a grappoli? Il problema è complesso ma si risolve con soluzioni radicali che fino a qualche settimana fa erano giudicate inaccettabili". (ANSA).