Coronavirus: Montagnani, continuano contagi nel fondo valle

"Continuano ad esserci grossi problemi di contagio nelle comunità del fondo valle, da Aosta in giù, evidentemente persiste un modo di vita sociale molto di comunità che non va bene perché le regole di distanziamento sociale non sono sufficientemente rispettate". Così il coordinatore dell'emergenza sanitaria Luca Montagnani commenta i dati di diffusione del coronavirus in Valle d'Aosta con i decessi saliti a 117 e il numero di positivi che sfiora quota mille. "Guardando a come si è sviluppata l'epidemia le zone turistiche e sciistiche sono invece quasi tutte indenni a focolai epidemici", aggiunge Montagnani.