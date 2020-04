Coronavirus: in Vda altri tre morti ma calano pazienti gravi

Sono 120 i morti in Valle d'Aosta per il coronavirus Covid-19. Ieri erano 117. I dati sono stati forniti da Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi. Sono deceduti 64 uomini e 56 donne tra i 45 e i 100 anni (età media 81,9 anni). I casi positivi sono 958 (669 quelli attuali), tra cui 104 ricoverati in ospedale. In calo quelli più gravi che si trovano in Rianimazione (da 13 sono scesi a 11).

Gli altri contagiati sono in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 169. Infine sono 3.126 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

"I ricoveri si mantengono ad un livello basso - ha detto Montagnani - a dimostrazione che il picco è stato superato. Il virus circola meno, siamo sul plateau. Anche in Rianimazione la fase di picco è passata, da 27 pazienti siamo scesi a 11. Questi dati potrebbero confortarci ma purtroppo quelli sul numero dei ricoveri nei reparti Covid restano costanti". "Sono giornate molto impegnative - ha concluso - perchè questo è il momento di prendere decisioni che coinvolgeranno la popolazione valdostana. Il mio consiglio è di restare a casa, la guerra non è finita".