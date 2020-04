Coronavirus: ordinanza su riapertura librerie e negozi bimbi

(ANSA) - AOSTA, 14 APR - Accesso da un unico ingresso, ingresso consentito solo ad una persona per volta per i locali con superficie fino a 40 metri quadrati mentre in quelli di superficie superiore dovrà essere mantenuta la distanza minima di un metro tra un cliente e l'altro, venditori e clienti dovranno indossare guanti e mascherina, dovrà essere a disposizione dei clienti del gel igienizzante, posto in luogo ben visibile ed è da privilegiare la prenotazione dei libri e del materiale di cartoleria da acquistare. E' quanto prevede l'ordinanza del presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, che dispone la riapertura delle attività di vendita al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri e di vestiti per bambini e neonati. (ANSA).