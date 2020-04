Coronavirus: Montagnani, discesa solo se si mantiene chiusura

"Siamo sul plateau, non ci sono state variazioni in questi giorni. Per arrivare alla discesa o si mettono in testa che si deve tenere tutto chiuso oppure andremo avanti per mesi tra picchi e picchetti". Lo ha detto Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi per l'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. Per quanto riguarda la situazione del refuge Pére Laurent, la più complessa nella regione alpina, Montagnani spiega: "La struttura continua a essere sanitarizzata. Abbiamo mandato personale dell'Usl e dei volontari. Nessuno entra e nessuno esce, per il momento è sotto controllo".