Coronavirus: Il negozio vicino, progetto vendita domicilio

(ANSA) - AOSTA, 14 APR - Aiutare cittadini e consumatori a trovare i negozi di vicinato che portano spesa alimentare e altri prodotti a domicilio: è l'obiettivo di "Il negozio vicino", progetto avviato dai Giovani Imprenditori di Confcommercio. "Si tratta di una piattaforma web - è spiegato in una nota - che dà visibilità agli esercizi commerciali che aderiscono da tutta Italia all'iniziativa, sia a quelli che oggi sono aperti al pubblico, sia a quelli che per ora possono realizzare solo il delivery, dando la possibilità al consumatore di ordinare telefonicamente e di ricevere direttamente i prodotti a domicilio".

"Con Il Negozio Vicino siamo tutti un po' meno distanti", spiega Amina Bodro, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio VdA. Per iscriversi o per ordinare basta un click www.ilnegoziovicino.it.

In merito all'attività di consegna a domicilio Confcommercio VdA ed il Comune di Aosta hanno lavorato sinergicamente producendo una lista riguardante tutte le attività che si occupano di delivery a disposizione di tutti i cittadini. Tale elenco viene aggiornato e pubblicato sia sul sito dell'Associazione (www.ascomvda.it) che sul portale del Comune di Aosta (www.comune.aosta.it). (ANSA).