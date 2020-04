Coronavirus: Adu, serve collaborazione Giunta e Consiglio

"Giunta e Consiglio regionale sono oggi organi dimezzati. E, con il Consiglio sciolto, la Giunta non vive di luce propria. Essi sono, tuttavia, organi più che mai necessari di fronte all'emergenza, come necessaria è la loro azione sinergica. Ciò che sta di fatto avvenendo è purtroppo l'esatto contrario". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale di ADU VdA Daria Pulz.

"Le responsabilità sono di tanti. Dalle destre che, nemmeno in questa situazione, riescono a smettere di strumentalizzare tutto a fini elettorali, ad una (ex) maggioranza che non ha mai davvero saputo ammettere il suo fallimento, chiedendo aiuto", aggiunge.

"Ma la responsabilità è in questo momento soprattutto del Presidente della Regione - evidenzia la consigliera Pulz -. Un Presidente con funzioni prefettizie che regge cinque Assessorati, senza mandato politico e senza squadra, un Presidente in comprensibile difficoltà che rifiuta ogni consiglio, che si arrocca nella sua solitaria tracotanza dicendo no alla proposta di rinforzare la Giunta, proveniente anche da diversi suoi Assessori, esattamente come si oppone a ogni rivendicazione di centralità del Consiglio, prevista dallo Statuto speciale". Secondo Pulz "si è cristallizzato un sistema non democratico che sta schiacciando il Consiglio regionale".