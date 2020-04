Coronavirus: altri cinque morti in Val d'Aosta, ora sono 111

Altri cinque morti in Valle d'Aosta per il coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Secondo quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi emesso il giorno di Pasqua, i decessi nella regione alpina sono arrivati a 111 (ieri erano 106), 59 uomini e 52 donne tra i 45 e i 100 anni.

I contagiati sono 921, tra cui 122 ricoverati in ospedale (16 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 112. Infine sono 2.947le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.