Polizia: corona di alloro per caduti e vittime Covid

(ANSA) - AOSTA, 11 APR - Il questore di Aosta, Ivo Morelli, ha deposto una corona di alloro in memoria dei caduti alla presenza del presidente della Regione, Renzo Testolin, in occasione delle celebrazioni per il 168/esimo anniversario della polizia di Stato. Un gesto che, nel contesto dell'emergenza legata al nuovo coronavirus, - fa sapere la questura - vuole "ricordare e onorare, con questo gesto, non solo le 2.530 poliziotte e poliziotti caduti in servizio dal 1852 (anno della fondazione del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza), ma anche tutti coloro che, dall'inizio dell'emergenza Covid-19, sono rimasti vittime curando, servendo e proteggendo l'Italia".

(ANSA).