Pasqua: Santa Messa vescovo Aosta in diretta su RaiTre

(ANSA) - AOSTA, 11 APR - Sarà trasmessa in diretta su RaiTre la Santa Messa che il vescovo di Aosta, Franco Lovignana, celebrerà domani, in occasione della Pasqua, nella cattedrale del capoluogo valdostano. Il collegamento è previsto alle 10. La celebrazione eucaristica si svolgerà senza la presenza dei fedeli a causa dell'emergenza Coronavirus. Il progetto è stato promosso dalla Tgr della Valle d'Aosta in collaborazione con la struttura di programmazione di Rai Vda e di Radio Proposta In Blu. (ANSA).