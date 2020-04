Coronavirus: Confindustria, attenzione rivolta a lavoratori

"Riteniamo che il momento sia grave e preoccupante per tutti, imprenditori e lavoratori. L'attenzione di Confindustria è rivolta anche e, soprattutto in questi momenti, verso i lavoratori motore pulsante delle aziende che abbiamo l'onore di rappresentare". Lo scrive in una nota Confindustria Vda, replicando alle accuse mosse da Cgfil, Cisl e Uil in merito all'anticipo della cassa integrazione non versato dalle imprese.

"Non tutte le anticipazioni - si legge - sono venute meno. Bisogna considerare come l'imprenditore sia sulle barricate assieme al lavoratore e di questo molto spesso si è anche parlato con le stesse sigle sindacali che oggi, giorno prima di Pasqua, attaccano il nostro operato. Molti sono gli imprenditori che hanno deciso di non ricorrere agli ammortizzatori sociali anticipando di tasca loro il pagamento delle ferie; molti sono anche quelli che, pur facendo ricorso alla Cassa, hanno deciso di anticipare per conto Inps l'indennità ai lavoratori. Altri, a seguito della citata circolare che ha chiarito la non obbligatorietà dell'accordo, soprattutto a seguito dell'accordo fortemente voluto da Confindustria tra quest'ultima, Abi, governo e parti sociali, hanno deciso, per mancanza di liquidità sufficiente alla futura ripartenza, di non anticipare".

"Grazie all'accordo - prosegue la nota - i lavoratori a cui sono stati concessi gli ammortizzatori sociali potranno ricevere dalle banche un'anticipazione degli importi a loro dovuti, in attesa del pagamento da parte dell'Inps. Può quindi venire meno, per questo aspetto, la funzione delle imprese, talvolta chiamate ad anticipare esse stesse i trattamenti economici a favore dei lavoratori. In questo momento di ricavi ridotti o nulli e di carenza di liquidità, la possibilità per i lavoratori di ricorrere alle banche è quindi particolarmente utile ai lavoratori stessi e alle imprese, che possono avere difficoltà a rispondere a richieste in tal senso".