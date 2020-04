Ambiente: Forestale sequestra cantiere Anas variante Ss27

Il Corpo forestale della Valle d'Aosta ha posto sotto sequestro il cantiere Anas, fermo da anni, della variante agli abitati di Etroubles e Saint-Oyen, sulla strada statale 27 del Gran San Bernardo. La procura di Aosta ha convalidato il provvedimento e ha aperto un fascicolo per abbandono di rifiuti, al momento contro ignoti. Il sequestro è scattato su iniziativa della stazione forestale di Etroubles ed è stato convalidato dal pm Eugenia Menichetti.

Gli inquirenti valuteranno se, in base allo stato in cui si trova il cantiere, possa o meno configurarsi il reato ipotizzato. Iniziati nel 2011, i lavori (da 107 milioni di euro) avrebbero dovuto concludersi nel 2016. Ma problematiche relative a dissesti del terreno hanno rallentato il cantiere e poi l'impresa appaltatrice Lauro, in situazione di difficoltà, nel 2016 ha chiesto al tribunale di Vercelli il concordato preventivo. L'Anas si è quindi messa al lavoro per un progetto di completamento della variante. Negli anni i sindaci dei due comuni coinvolti si sono rivolti più volte ai ministri delle Infrastrutture per ottenere risposte sul cantiere.