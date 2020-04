Coronavirus: Pontey non è più zona rossa

(ANSA) - AOSTA, 10 APR - Pontey non sarà più zona rossa da questa sera. Lo ha deciso il presidente della Regione Renzo Testolin che ha annunciato la revoca dell'ordinanza del 22 marzo che stabiliva l'isolamento della comunità in relazione a una "incidenza maggiore" di casi positivi al coronavirus. Gli abitanti dovranno comunque indossare una mascherina nel caso in cui escano da casa. (ANSA).