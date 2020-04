Coronavirus: Montagnani, picco raggiunto ma non è discesa

"Il picco del contagio è stato raggiunto ma siamo in una fase stabile. Non c'è un numero di ricoveri in calo che ci può tranquillizzare in questo momento".

Lo ha detto Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi, in merito all'emergenza coronavirus in valle d'Aosta.

"Siamo su un plateau - ha aggiunto Pio Porretta, responsabile della protezione civile valdostana - ma la discesa dipenderà dal nostro comportamento, bisogna stare nelle regole per poter avere un percorso più breve".