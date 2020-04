Coronavirus: clinica Saint-Pierre diventa ospedale Covid

La clinica di Saint-Pierre sarà "interamente dedicata all'assistenza di pazienti Covid positivi per i prossimi mesi di aprile e maggio, al termine dei quali, dopo opportuna sanificazione, la struttura tornerà alle attività a cui si è sempre dedicata". L'istituto clinico della Valle d'Aosta fa sapere infatti che sta "mettendo a disposizione ulteriori posti letto per pazienti Covid positivi in miglioramento, che saranno ospitati al secondo piano della casa di cura".

Terminato il mese di maggio, "dopo opportuna sanificazione la struttura tornerà alle attività a cui si è sempre dedicata. Con questo progetto Icv continua ad offrire respiro alla sanità pubblica della Valle e vuole testimoniare il proprio contributo professionale e umano alla gestione di questa emergenza sanitaria senza precedenti".