Coronavirus: 106 morti e 879 contagiati in Valle d'Aosta

Sale a 106 il numero dei morti per il coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Secondo quanto riferito da Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi, nella regione alpina finora sono deceduti 57 uomini e 49 donne tra i 45 e i 100 anni (media decessi di 82 anni).

I contagiati sono 879, tra cui 113 ricoverati in ospedale (16 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 69. Infine sono 2.921 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

"Questa ultima settimana - ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin - c'è stato un miglioramento dei numeri del contagio ma è una fase transitoria e da tenere sotto la massima attenzione. Non bisogna pensare di essere vicini alla soluzione, occorre ancora osservare le regole e restare a casa".