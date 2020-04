Servizio civile: al via bando per progetti Vda

(ANSA) - AOSTA, 09 APR - E' stato confermato il bando per la presentazione di progetti di servizio civile regionale 'Due mesi in positivo - edizione 2020'. Entro il prossimo 17 aprile dovranno essere inoltrati all'assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili. Riguardano i ragazzi volontari, dai 16 anni ai 18 anni. Le attività si svolgeranno tra il 15 giugno e il 14 agosto. I progetti dovranno prevedere un orario di attività dei giovani non inferiore alle 20 ore settimanali, ovvero con un monte ore complessivo di 180 ore, cui si sommano 2 giorni di permesso retribuito. Qualora l'emergenza sanitaria non dovesse consentire il regolare svolgimento dell'iniziativa, sarà cura dell'Assessorato verificare la fattibilità di prevedere un nuovo periodo per la sua realizzazione. (ANSA).