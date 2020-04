Coronavirus: a 99 anni morto alpino reduce Montenegro

E' morto a 99 anni, nella casa di riposo Pere Laurent di Aosta dove era ricoverato da alcuni mesi, Liberato Salvati, originario di Cassano Caudino (Avellino), il Decano degli Alpini Valdostani. "Pochi giorni fa era stato sottoposto al tampone - si legge in una nota dell'Ana - ed era risultato positivo asintomatico. Era il più anziano tra i soci del Gruppo Aosta e la sua figura era diventata, da anni, una presenza preziosa in sede. Era orgoglioso delle sue decorazioni e delle sue medaglie e di recente aveva contribuito personalmente alla realizzazione di un monumento ai Caduti nel suo paese natale , sostenendo le spese della sua costruzione".

Dopo aver seguito il Corso allievi sottufficiali della Scuola Militare Alpina, nel 1942 fu destinato in Montenegro dove gli venne affidato il comando di una squadra esploratori. Combatté a lungo sulle colline di Càttaro. "Ricordo quando andavamo a requisire il pane e le patate nei villaggi - raccontava - e provavamo una strana sensazione, mista di diritto, di rabbia, di vendetta e di vergogna. Non si può raccontare tutto quello che succede in guerra, solo chi l'ha vissuta potrebbe capirci".