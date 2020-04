Coronavirus: Cgil, contagiati tre dipendenti supermarket Vda

Sono tre i dipendenti di supermercati valdostani che sono risultati positivi al coronavirus. Lo comunica la Cgil sottolineando che "dopo il Carrefour Market sulla statale di Aosta e il Famila a Morgex, un altro dipendente è stato trovato positivo al Carrefour Market di corso Battaglione di Aosta". "Le aziende - precisa il sindacato - hanno fin da subito, ancor prima dell'esito dei tamponi, effettuato la sanificazione e lasciato a casa, in via preventiva, i lavoratori che erano venuti a contatto con i colleghi".

"Non bisogna sottovalutare la situazione - dichiara Isabelle Buillet, segretario generale Filcams Cgil - e occorre adottare tutti gli strumenti possibili per coprire naso e bocca ovunque andiate, perché qui c'è di mezzo non solo la salute personale, ma anche e soprattutto dei lavoratori che in questo momento sono chiamati a effettuare servizi essenziali, quindi senza i quali non potremmo mangiare, curarci, eccetera. Dobbiamo avere cura della nostra salute e di quella di tutti coloro che ci circondano".