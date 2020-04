Coronavirus: sindaco Aosta positivo, sto bene

"Sto bene, non ho più la febbre e, fortunatamente, non ho altri sintomi. Sto bene ma devo stare ancora in isolamento. Stamattina infatti mi è arrivato l'esito del tampone ed è positivo". Lo scrive in un post su facebook il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz. "Come sapete - ricorda - sono in isolamento da giovedì scorso perché ho avuto qualche linea di febbre". Quindi prosegue: "La raccomandazione è sempre la stessa e vale ancor di più oggi: state a casa, ne va della vostra salute e della salute di tutti! Siate responsabili e - ne sono convinto - usciremo tutti da questa pandemia. Oggi un abbraccio va a chi è malato e a chi ha perso i suoi cari".