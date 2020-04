Coronavirus: pm indaga su rapporti ospizio Père Laurent-Usl

Il rapporto tra la casa di riposo privata Père Laurent, l'Usl della Valle d'Aosta e la protezione civile regionale nella gestione dell'emergenza coronavirus: è uno dei principali aspetti su cui si concentra l'inchiesta della procura di Aosta sull'ospizio del centro del capoluogo valdostano - dove dal 5 marzo sono morti 36 su 120 degenti - ma che riguarda anche altre microcomunità del territorio.

L'indagine, al momento senza indagati né ipotesi di reato, punta quindi ora ad accertare se l'ente pubblico abbia o meno fornito indicazioni all'ospizio, e se sì di quale tipo, per limitare la diffusione del contagio del nuovo coronavirus. Più in generale, il fascicolo del pm Francesco Pizzato - che indaga sotto l'egida del procuratore capo, Paolo Fortuna - vuole stabilire quali sono state le modalità di gestione della struttura e come sono stati tutelati ospiti e lavoratori. Intanto i carabinieri del Nas di Aosta, venerdì 3 aprile scorso, hanno svolto un sopralluogo nella casa di riposo su disposizione della procura: hanno acquisito diversa documentazione, accertato il numero di decessi da febbraio e sentito come testimoni il responsabile della struttura e alcuni dipendenti presenti sul posto.