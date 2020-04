Coronavirus: controlli su tutte le auto ingresso V. d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 07 APR - Da domani fino al 13 aprile tutte le auto che entrano in Valle d'Aosta saranno controllate dalle forze dell'ordine per impedire l'afflusso di villeggianti nelle località della regione, in occasione delle feste pasquali. Lo hanno annunciato oggi il presidente della Regione Renzo Testolin e il questore di Aosta Ivo Morelli. I posti di blocco saranno dislocati, vicino al confine con il Piemonte, sulla strada statale 26 e sull'autostrada A5 e saranno operativi 24 ore su 24. Al trasporto merci sarà garantita una corsia preferenziale.

