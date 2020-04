Mostre: conferenze on line su mostra Forte Bard

La programmazione culturale del Forte di Bard non si ferma e prosegue con l'offerta on line di due conferenze sulla mostra dedicata ai Capolavori della Johannesburg Art Gallery. In diretta sul sito del Forte (fortedibard.it) e sul canale Youtube ci sarà la curatrice Simona Bartolena: martedì 7 aprile, alle 18 sarà presentato il progetto espositivo e la collezione che aprì al pubblico nel 1910, diventando il principale museo d'arte africano. Martedì 14 aprile, sempre alle 18, la curatrice si soffermerà sulle opere della collezione dedicate all'arte africana.