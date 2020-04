Coronavirus: da lunedì domande cassa integrazione in deroga

(ANSA) - AOSTA, 03 APR - A partire da lunedì prossimo 6 aprile sarà possibile in Valle d'Aosta presentare le domande per la richiesta della cassa integrazione guadagni in deroga. Potrà essere richiesta da tutti i datori di lavoro che non possono fruire degli ordinari strumenti di sostegno al reddito dei propri dipendenti.

La misura ha una durata totale di 9 settimane, il cui importo è erogato direttamente dall'Inps al lavoratore. Sono esclusi solo i datori di lavoro domestico. Le domande possono essere presentate, dal datore di lavoro o dal consulente del lavoro delegato, a partire dalle 12 del 6 aprile al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione. Le informazioni di dettaglio sono fornite sul sito www.ohmyjob.it/nessuno-sara-escluso predisposto dall'assessorato regionale Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti. (ANSA).