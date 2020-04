Regione:Caveri, comportamenti solitari cozzano con emergenza

"Non può essere accettabile per nulla fare appelli all'unità d'intenti e poi essere sordi a qualunque proposta, chiuso in una solitudine di un potere debole e mal esercitato". E' quanto scrive oggi nel suo blog Luciano Caveri, ex parlamentare ed ex presidente della Regione, a proposito dell'attuale presidente Renzo Testolin.

"Personalmente lo conosco poco, per cui non giudico la persona o il suo carattere, - aggiunge Caveri - ma i suoi comportamenti, che mi paiono solitari ed introflessi e cozzano con la necessità dell'emergenza e di quanto bisogna preparare oggi per il dopo e sarà dura e prevede inventiva e coesione e non l'ordinaria amministrazione tinta da una inspiegabile presunzione".