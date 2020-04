Coronavirus: Savt, bene 140 milioni per far fronte a crisi

(ANSA) - AOSTA, 02 APR - "Più di 140 milioni di euro sono sicuramente una cifra che potrà permettere alla Valle d'Aosta di far fronte nel migliore dei modi alla crisi economica che dovremo fronteggiare quando usciremo, anche solo parzialmente, dall'emergenza sanitaria". Lo scrive il Savt in merito all'emergenza coronavirus e alle misure che l'amministrazione regionale sta predisponendo. "Con le somme a disposizione con l'assestamento di bilancio - si legge in una nota - saranno sicuramente finanziabili le necessarie misure strutturali, che in parte abbiamo già suggerito con un nostro documento inviato ai capigruppo del Consiglio regionale, finalizzate a salvaguardare il tessuto socio/economico valdostano, mentre la cosa più importante che bisogna fare con la massima urgenza in questa prima fase è una sola: mettere soldi in tasca alle persone ed assicurare la necessaria ed indispensabile liquidità alle imprese".

"Per quanto concerne le famiglie - prosegue il Savt - ve ne sono di quelle che rischiano di non avere più i soldi per fare la spesa e per fronteggiare le necessità minime per affrontare la quotidianità. Riteniamo necessario che, senza più perdere tempo e superando tutte le lungaggini burocratiche, venga prevista un'erogazione a favore delle famiglie valdostane che sono colpite direttamente da questa vicenda, famiglie che possono essere composte da lavoratori dipendenti, da imprenditori e/o da autonomi. E' fondamentale salvare e salvaguardare tutto il tessuto sociale se si vuole permettere alla Valle d'Aosta di affrontare la crisi e di ripartire. Più che mai bisogna capire che non c'è impresa senza lavoratore e non c'è lavoratore senza impresa". (ANSA).