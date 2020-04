Coronavirus: sale a 18 il numero guariti in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 02 APR - Sale a 18 il numero dei pazienti 'ufficialmente' guariti dal coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Il dato è stato comunicato dall'Unità di crisi. Tra questi anche un bambino di quattro anni e mezzo e un'anziano di 75 anni. "Il picco dei contagi - ha detto Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'Unità di crisi - non è ancora stato raggiunto e gli accessi in ospedale sono rimasti costanti negli ultimi giorni. Abbiamo chiuso il reparto Covid al Beauregard e lo abbiamo aperto nel reparto di Urologia del Parini". (ANSA).