Coronavirus: Nas acquisisce cartelle cliniche ospizio Aosta

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - La procura di Aosta ha delegato ai carabinieri del Nas i primi accertamenti nell'ambito dell'inchiesta sulla situazione di emergenza segnalata nell'ospizio di Aosta 'Père Laurent' - dove sono morti 15 anziani nell'ultimo mese, il triplo rispetto alla media - e più in generale in diverse microcomunità del territorio valdostano.

Stamane il pm Francesco Pizzato ha incaricato i militari di acquisire documentazione, anche clinica, e di verificare le situazioni denunciate da lavoratori e familiari degli anziani assistiti, per valutare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato.

Al momento, vista la situazione emergenziale legata alla diffusione del coronavirus, non saranno sentite le persone informate sui fatti (come il personale). L'inchiesta è al momento senza indagati né ipotesi di reato (un 'modello 45') ed è stata aperta d'ufficio. (ANSA).