Finaosta: decaduto cda, assemblea soci nei prossimi giorni

Dopo la ratifica delle dimissioni del consigliere Vivien Charrey è ufficialmente decaduto il consiglio di amministrazione della Finaosta, la Finanziaria regionale della Valle d'Aosta. L'assemblea dei soci dovrebbe riunirsi in settimana per nominare un nuovo cda. Secondo indiscrezioni Edda Crosa, ex direttrice di Confindustria Vda, è la principale candidata per occupare il ruolo di presidente. Indiscrezioni puntualmente smentite dalla diretta interessata: "Smentisco la mia candidatura per ricoprire il ruolo di presidente di Finaosta. Non ho nemmeno presentato la domanda per occupare un ruolo nel cda, non sono interessata". Prenderà invece servizio nei prossimi giorni il nuovo direttore generale Paolo Giachino.