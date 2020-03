Coronavirus: Valle d'Aosta,altri 3 morti nelle microcomunità

Tre persone anziane sono morti tra ieri, lunedì 30 marzo, e la notte scorsa, in altrettante microcomunità della media e bassa Valle d'Aosta dove si sono verificati decine di casi di contagi da coronavirus. Un decesso si è verificato a Valtournenche e un altro a Verrès: per entrambe le strutture si tratta dei prime morti legati al Covid-19 (un'altra persona assistita a Verrès era poi morta nei giorni scorsi dopo essere stata trasferita in ospedale). Il terzo caso è stato registrato a Pontey: si tratta di una persona che era stata portata giorni fa dall'ospedale di Aosta nella struttura per anziani del comune isolato.

I positivi al coronavirus restano quindi 33 a Pontey, 15 a Valtournenche e 11 a Verrès. Non ci sono evoluzioni nella microcomunità di Antey, dove i contagiati sono 12 e i decessi due.