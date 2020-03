Coronavirus: Ospizio P. Laurent in quarantena, tamponi a tutti gli utenti

L'Ospizio per anziani Père Laurent di Aosta è stato messo in quarantena ed è stato disposto l'esame del tampone Covid-19 per tutti gli utenti. E' quanto riferisce all'ANSA il sindaco di Aosta Fulvio Centoz. "Nella struttura sono risultati due utenti positivi che erano già stati messi in isolamento", spiega Centoz. Negli ultimi giorni ci sono stati nell'istituto 8 decessi in totale, di cui al momento non ci sono evidenze di contagio da coronavirus. .