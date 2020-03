Coronavirus:allarme povertà, +20% richieste Banco alimentare

(ANSA) - AOSTA, 30 MAR - Dopo il lockdown per l'emergenza coronavirus sono aumentare del 20 per cento le richieste di assistenza al Banco alimentare della Valle d'Aosta. "Aumentano di giorno in giorno, - spiega la presidente Gioia Brunod - sembra che molte famiglie abbiano esaurito le scorte e adesso non sanno più cosa mettere nel piatto".

La platea degli assistiti è di 2.300 persone, oltre a quelli in carico ai 40 assistenti sociali che fanno riferimento al Banco alimentare per la consegna degli alimenti. "Ci chiedono consegne più ravvicinate, non più ogni 15 giorni ma ogni una settimana, - aggiunge Brunod - aumentano i nuclei segnalati, ma ci sono anche molte persone che non vorrebbero in nessun modo esser messe in liste ufficiali e che hanno bisogno di aiuto". (ANSA).