Coronavirus: Testolin, per ora nessun commissario

(ANSA) - AOSTA, 30 MAR - "Per il momento nessun commissario".

Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, respinge la richiesta delle forze politiche presenti in Consiglio regionale di nominare un commissario straordinario per la gestione dell'emergenza coronavirus. "La scelta - ha spiegato durante la conferenza stampa quotidiana di aggiornamento - è di continuare il percorso così come iniziato, vogliamo implementare le strutture regionali al servizio unità di crisi". (ANSA).