Coronavirus: 50 morti e 517 contagiati in Valle d'Aosta

Aumenta di poche unità il numero di morti provocati dal coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Secondo il bollettino dell'Unità di crisi sono 50 (ieri erano 48), di cui 37 uomini e 13 donne (età tra 60 e 98 anni). I contagiati sono 517 (numero inferiore rispetto ai 528 di ieri in seguito ad 'operazione di bonifica' dei dati e all'eliminazione di nomi doppi), tra cui 112 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (26 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono due mentre altri 24 pazienti sono stati dimessi dal reparto Covid e sono tornati a casa. Infine sono 2.517 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.