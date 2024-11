Trump nomina il falco Homan responsabile delle frontiere Usa

Il presidente eletto Donald Trump annuncia il ritorno dell'intransigente Tom Homan alla guida dell'agenzia Usa responsabile per il controllo delle frontiere e dell'immigrazione Ice.

"Sono lieto di annunciare che l'ex direttore dell'Ice e pilastro del controllo delle frontiere, Tom Homan, entrerà a far parte dell'amministrazione Trump dove sarà responsabile dei confini del nostro Paese ('Lo zar del confine')", ha scritto il tycoon sul suo social network Truth.

Inoltre Trump nomina la deputata repubblicana Elise Stefanik all'incarico di ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. "Sono onorato di nominare la presidente Elise Stefanik a servire nel mio Gabinetto come ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Elise è una combattente dell'America First incredibilmente forte, tenace e intelligente", ha affermato Trump in una dichiarazione al New York Post.

Il tycoon entra intanto nella battaglia per la leadership del Senato appena riconquistato dai repubblicani e cerca già la prima scorciatoia nella democrazia americana: fare nomine per la sua amministrazione e per la magistratura bypassando l'approvazione della camera alta americana. Il nuovo leader del Senato "dovrà accettare" questa possibilità, è il diktat del presidente eletto.

