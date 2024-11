Flop del referendum sull'aborto in Florida: resta il divieto dopo 6 settimane

Flop del referendum sull'aborto in Florida, dove resta in vigore il divieto per le interruzioni di gravidanza dopo le sei settimane. L'"emendamento 4", che avrebbe annullato il divieto di aborto di sei settimane attualmente in vigore e ampliato l'accesso al punto di vitalità fetale, non ha raggiunto il 60% dei voti necessari.

La misura avrebbe modificato la costituzione dello stato ampliando l'accesso all'aborto. Per il governatore della Florida è una vittoria: Ron DeSantis infatti è a favore del divieto per le interruzioni di gravidanza dopo le sei settimane.

Gli elettori della Florida bocciano la misura per la legalizzazione della marijuana per uso ricreativo. Lo riporta Nbc. Ron DeSantis aveva fatto campagna anche contro questa misura.

